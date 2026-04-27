Rusia convoca al embajador alemán por una reunión entre un diputado y un líder separatista checheno

Archivo - El diputado alemán Roderich Kiesewetter - Rabea Gruber/dpa - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores ruso ha convocado este lunes al embajador de Alemania en Moscú, Alexander Graf Lambsdorff, en protesta por una reunión celebrada en Kiev entre el diputado conservador alemán Roderich Kiesewetter y Ajmed Zakayev, figura separatista chechena buscada por Rusia por cargos de terrorismo.

"El miembro alemán del Parlamento acogió con beneplácito las actividades antirrusas de los terroristas de esta organización, que participaron activamente en operaciones de sabotaje en las regiones de Belgorod y Kursk, y les pidió que cooperaran activamente con Alemania", ha detallado la cartera en un comunicado.

Asimismo, ha acusado a la organización --cuyos miembros luchan actualmente junto a las fuerzas ucranianas-- de "reclutar a rusos que residen en Alemania para llevar a cabo operaciones destinadas a desestabilizar la situación sociopolítica" en Rusia.

"Moscú considera este encuentro entre un miembro del Parlamento alemán y criminales notorios como una prueba irrefutable de la intención de las autoridades alemanas de interferir en los asuntos internos de Rusia y crear amenazas a su seguridad nacional, incluso a través de la interacción con estructuras terroristas bajo los auspicios del régimen criminal de Kiev", ha argüido.

La llamada República Chechena de Ichkeria surgió después del colapso de la Unión Soviética y declaró su independencia de Rusia en 1991 bajo el liderazgo de Dzhojar Dudayev, quien murió en un ataque con misiles rusos en 1996 en el marco de la Primera Guerra Chechena.

El conflicto entre las partes se reanudó en 1999 pese al tratado de paz firmado dos años antes. En octubre de 2022 el Parlamento de Ucrania reconoció a la República Chechena de Ichkeria como un estado temporalmente ocupado y, con la invasión rusa, un batallón de voluntarios chechenos lucha junto a las Fuerzas Armadas ucranianas.