Rusia convoca al embajador de Japón por las críticas a la visita de Putin a las islas Kuriles

Sanae Takaichi - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores ruso ha convocado al embajador de Japón en Moscú, Akira Muto, en protesta por las duras críticas de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a la visita del presidente Vladimir Putin a las islas Kuriles, archipiélago ruso en disputa con Tokio.

La portavoz de la cartera diplomática, Maria Zajarova, ha aclarado que el representante japonés se personará ante la sede del Ministerio este martes, si bien había sido convocado "de inmediato" cuando Japón hizo lo mismo con el embajador ruso en Tokio el pasado jueves.

Zajarova ha achacado la "ausencia" de Muto al "pretexto de una enfermedad" y ha asegurado que el diplomático "se encuentra repentinamente mejor", por lo que podrá acudir "mañana" a la sede del Ministerio de Exteriores.

El titular de la cartera, Sergei Lavrov, ha explicado previamente que "la Embajada (japonesa) no nos daba mucha claridad; dudaban y luego explicaban que no podría venir el viernes 14 ni el lunes 17 de agosto --hoy-- porque o no estaba en Moscú o no se encontraba bien".

"En cualquier caso, hemos convocado al señor embajador: debe acudir al Ministerio de Exteriores y hablaremos del comportamiento de las autoridades japonesas en relación con la visita del presidente Putin a la isla rusa de Iturup", ha agregado Lavrov.

El mandatario ruso viajó el pasado jueves por primera vez en persona a Iturup, una de estas cuatro islas en disputa, que Japón denomina Etorofu, como parte de una gira que le ha llevado por otros territorios de Siberia y la región de Lejano Oriente.

La primera ministra de Japón expresó su descontento por este gesto que tachó de "absolutamente inaceptable" pese a que desde Tokio habían instado en varias ocasiones a Putin a que se abstuviera de realizar la visita, alegando que las Kuriles --Territorios del Norte para Japón-- son "parte inherente" del país, unas palabras que Moscú ha tildado de "ofensivas, sumamente indignantes e inaceptables".

La visita a las islas Kuriles es un claro mensaje de Rusia acerca de su soberanía sobre el archipiélago en un momento de fuerte inestabilidad, en el que Tokio además de sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú por la guerra de Ucrania, ha intensificado sus maniobras militares junto a Estados Unidos en el Pacífico.