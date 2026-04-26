Rusia denuncia un ataque masivo de drones ucranianos contra Sebastopol con al menos un muerto y tres heridos

Archivo - Ataque a Sebastopol en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania - Europa Press/Contacto/Sergei Malgavko - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas este domingo como consecuencia de un ataque con drones atribuido a las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea, según han informado las autoridades locales.

El gobernador de la ciudad, Mijail Razvozaev, ha indicado que la víctima mortal es un hombre nacido en 1983 que se encontraba en un vehículo en el momento del impacto. Asimismo, ha señalado que los heridos han recibido atención médica tras el incidente.

En paralelo, Razvozaev ha destacado en un comunicado difundido a través de redes sociales que "en Sebastopol, las fuerzas de defensa aérea y nuestros grupos de fuego móviles continúan repeliendo el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania". "Se han derribado 16 objetivos aéreos en diferentes zonas de la ciudad", en el marco de una ofensiva más amplia que, según datos oficiales, habría incluido decenas de drones sobre la zona urbana y el mar Negro.

Los servicios de emergencia han confirmado además daños materiales en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, el impacto de restos de un aparato no tripulado en un centro sanitario: "En el primer hospital de la ciudad, los restos de un dron impactaron en la unidad de cardiología. Una persona recibió heridas de metralla y se le prestó la asistencia médica necesaria", ha detallado el gobernador.

Asimismo, se han registrado incidencias en la red ferroviaria local. "Partes del dron derribado cayeron sobre las vías del tren. La línea de contacto está dañada, pero la vía férrea no lo está. Es posible que haya retrasos en los trenes suburbanos", ha explicado, añadiendo que las labores de reparación comenzarán una vez se levanten las alertas de seguridad.

Las autoridades han instado a la población a extremar precauciones durante el ataque, subrayando que "no descuiden las medidas de seguridad" y han recomendando evitar espacios abiertos y mantenerse alejados de las ventanas.

Desde el inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, diversas regiones rusas fronterizas, así como Crimea, han denunciado repetidos ataques con drones y proyectiles, en un contexto de creciente tensión y de intensificación de las acciones militares en retaguardia.