Rusia denuncia ataque mortal contra vehículo de la central nuclear de Zaporiyia

Archivo - Vista de la central nuclear de Zaporiyia, en una zona ucraniana bajo control ruso - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha denunciado este miércoles la muerte el ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia, A. A. Yakovlev, en un supuesto "ataque selectivo con dron" por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el complejo ubicado en una de las zonas 'de iure' ucranianas pero actualmente bajo control ruso.

"El 15 de julio, Ucrania ha cometido otro crimen atroz. Un ataque selectivo con dron por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un vehículo de servicio de la Central Nuclear de Zaporiyia acabó trágicamente con la vida del ingeniero jefe de la central, A.A. Yakovlev", ha asegurado la cartera en un comunicado.

Junto a Yakovlev, "cuyas actividades profesionales estaban directamente relacionadas con garantizar la seguridad nuclear y física de esta planta, objeto frecuente de ataques y provocaciones por parte de Ucrania", la diplomacia del Kremlin ha lamentado también que, como consecuencia del impacto contra el vehículo que ocupaba, "el conductor también falleció en el ataque".

Expresando sus "más sentidas condolencias a las familias y amigos de las víctimas", Moscú ha afeado un "acto criminal de Kiev" que, según el Ministerio, "constituye un nuevo intento de amenazar el funcionamiento seguro de la Central Nuclear de Zaporiyia e intimidar a sus empleados".

En estas circunstancias, ha afirmado que el despliegue de fuerzas ucranianas cerca de estas instalaciones supone un "peligro extremo" que, tras este último suceso, es "más evidente que nunca".

Al hilo, ha tachado de "cínicas" las quejas contra la Federación Rusa "por no desplegar las fuerzas de seguridad necesarias en la central nuclear de Zaporiyia, incluidas las que figuran en los informes pertinentes del director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA)", Rafael Grossi. "Nuestro país seguirá guiándose por los objetivos de proteger la central nuclear de Zaporiyia de los ataques ucranianos, de conformidad con su legislación y sus obligaciones internacionales", ha zanjado.

"El régimen nazi-Bandera (en alusión al ultranacionalista de extrema derecha Stepan Bandera) se engaña creyendo que puede presionar a nuestro país, mientras chantajea a sus amos occidentales, exigiendo cada vez más dinero y armas", ha afirmado la cartera, que, al tiempo, ha acusado a "los países occidentales" de estar "dispuestos a alentar a Bankova (calle de Kiev que acoge la sede de la Presidencia ucraniana), sin importar la locura de sus acciones, convirtiéndose así en cómplices de los crímenes de la junta de Kiev".

Por su parte, el OIEA ha confirmado en redes haber sido informado por Rusia de la muerte del ingeniero jefe de la planta nuclear en un ataque ucraniano, un incidente que el director general del organismo "condena" y que "representa un ataque inaceptable contra la planta y su administración, amenazando gravemente la seguridad nuclear".

"El OIEA exige el cese inmediato de todos los ataques contra instalaciones nucleares o en sus inmediaciones, así como contra su personal", ha declarado Grossi en el mensaje difundido por la agencia nuclear de Naciones Unidas.

Este nuevo ataque denunciado por Moscú llega apenas tres días después de que al menos cuatro personas murieran y cuatro más resultaran heridas por el impacto de un dron ucraniano en la ciudad de Energodar, junto a la central nuclear de Zaporiyia y también bajo control ruso.