Rusia denuncia un ataque ucraniano contra una estación compresora de gas que abastece a TurskStream

Archivo - El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, durante la inauguración del gasoducto TurkStream en 2018. - Europa Press/Contacto/Depo Photos - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han denunciado este jueves un ataque ucraniano con drones contra una estación de compresión de gas en la región de Krasnodar, una instalación que bombea gas al gasoducto TurkStream, que transporta energía a Turquía a través el mar Negro.

"En un intento de cortar el suministro de gas a los consumidores europeos, se lanzó un ataque utilizando drones de ataque de ala fija contra la estación compresora Russkaya, en la aldea de Gai-Kodzor, en la región de Krasnodar", ha denunciado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Según Moscú, unidades rusas destruyeron un enjambre de diez vehículos no tripulados ucranianos "en el espacio aéreo sobre la estación compresora de gas", una instalación que abastece al gasoducto TurkStream. "No se produjeron daños en la instalación defendida", ha confirmado.

Horas después el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha denunciado que el ataque representa una ofensiva contra una instalación "internacional" que garantiza la seguridad energética de Turquía y de varios otros países. "Las acciones del régimen de Kiev son absolutamente imprudentes", ha criticado en declaraciones recogidas por la agencia rusa Interfax.