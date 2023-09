Rusia denuncia que el corredor de exportación de cereal ha sido utilizado para atacar a buques rusos

Archivo - Sergei Lavrov - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry'S O

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha denunciado que el corredor humanitario para la exportación de cereales ucranianos ha sido atacado en varias ocasiones para atacar a buques rusos en el mar Negro.

"Estos corredores del mar Negro abiertos por nuestros marinos para el paso seguro de cargamentos de cereal han sido utilizados varias veces para lanzar drones de superficie para atacar a buques rusos", ha afirmado Lavrov en rueda de prensa tras su intervención ante la sesión anual de la Asamblea General de la ONU.

Así, Lavrov ha calificado de "mentiras" todas las promesas que se hicieron a Moscú en el marco del acuerdo para la exportación de creal. "La razón principal de que hayamos abandonado este acuerdo y de que ya no esté en vigor es que todo lo que se nos prometió era un engaño", se ha lamentado. "Mientras la parte ucraniana se cumplía con bastante eficacia y rapidez, la parte rusa no se aplicaba en absoluto", ha subrayado. Lavrov.

Además, Lavrov ha pedido al secretario general de la ONU, António Guterres, que aporte hechos y pruebas que sustenten sus declaraciones sobre el "robo" de niños ucranianos.

"Le he preguntado en la reunión cuáles son los hechos que sustentan esas afirmaciones porque no se dieron datos. No he conseguido una respuesta todavía. Es algo grave", ha apuntado, al tiempo que se ha ofrecido a entregar "de nuevo" el listado de menores trasladados a un lugar seguro.

"La mayoría de estas personas vivían en orfanatos (...) y cuando comenzó la operación especial evidentemente los trasladamos a un lugar seguro, pero nunca ocultamos los nombres de estos niños ni dónde están", ha argumentado.

Previamente, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Lavrov ha acusado a Estados Unidos y la UE de incumplir reiteradamente sus compromisos y de ser un "imperio de mentiras".

"Los estadounidenses están acostumbrados a mirar al resto del mundo por encima del hombro y los europeos suelen hacer promesas, asumir obligaciones incluso con textos escritos vinculantes y sencillamente los incumplen", ha afirmado Lavrov.

El jefe de la Diplomacia rusa ha destacado que "está naciendo un nuevo orden mundial" de la "lucha" entre la mayoría que defiende una distribución más equitativa de los bienes y la diversidad de la civilización y "unos pocos que utilizan métodos neocoloniales para subyugar y manenter el control".