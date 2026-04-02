Rusia denuncia un nuevo ataque del Ejército de Ucrania contra el gasoducto Turkstream

Archivo - Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, durante el lanzamiento del proyecto Turkstream. - -/Turkish Presidency/dpa - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía gasística rusa Gazprom ha denunciado este jueves un nuevo ataque achacado a las tropas ucranianas contra la infraestructura del gasoducto Turkstream, que ya ha sido atacado en el pasado en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

"Esta noche de madrugada, la estación compresora que garantiza la seguridad de las exportaciones de gas a través de gasoducto Turkstream ha sido atacada por tres vehículos aéreos no tripulados", ha indicado la propia compañía en un comunicado difundido a través de Telegram.

Los ataques han sido "repelidos" gracias a la acción conjunta de las fuerzas rusas y los grupos operativos móviles, por lo que ha descartado daños significativos en la infraestructura tras un incidente que se suma a numerosos ataques registrados en la zona desde finales de febrero.

El último de estos tuvo lugar a mediados de marzo, cuando se produjeron varios ataques contra el Turkstream y el Blue Stream mediante el uso de decenas de drones contra algunas de sus estaciones compresoras de gas: las de Beregovaya, Kazachia y Ruskaya. Entonces, la empresa afirmó que todos los drones habían sido neutralizados.

Gazprom suministra gas natural a Turquía y a varios países del sur y del sureste de Europa a través del Turkstream, un sistema de dos gasoductos paralelos con capacidad para transportar 31.500 millones de metros cúbicos anuales, que entró en funcionamiento en el año 2020.

Las tropas ucranianas intentan atacar a menudo la infraestructura energética de Rusia, en particular las estaciones compresoras del citado gasoducto en territorio ruso, para mermar sus capacidades energéticas y ejercer presión a medida que avanza la guerra.