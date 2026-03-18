Rusia describe como "atentado terrorista" el ataque contra uno de sus buques metaneros en el Mediterráneo

Archivo - El asesor del Kremlin para asuntos navales, Nikolai Patrushev. - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel/Kremlin Pool

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han descrito como "atentado terrorista internacional" el ataque registrado a principios de marzo contra su buque metanero 'Arctic Metagaz' en aguas del Mediterráneo, el cual ha achacado a las fuerzas ucranianas, al tiempo que han asegurado que se trata de un acto "verdaderamente indignante".

El asesor del Kremlin para asuntos navales, Nikolai Patrushev, ha denunciado así una "campaña sin precedentes" contra buques que transportan mercandías desde puertos situados en Rusia. "Contra la flota que transporta carga desde los puertos rusos se ha desplegado, efectivamente, una campaña sin precedentes con la participación de potencias marítimas", ha aseverado.

"En la caza de petroleros, graneleros y portacontenedores, algunos países sencillamente han ido demasiado lejos", ha aseverado durante una entrevista con el diario ruso 'Kommersant', en la que también ha lamentado que el conflicto "en torno a Irán se esté extendiendo más allá del golfo Pérsico".

Así, ha asegurado que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, desatada el pasado 28 de febrero, es "injustificable" y "destructiva". "El conflicto no beneficia a ninguna de las partes. Carece de justificación y de razones objetivas. Y para Estados Unidos es destructivo, ya que los estadounidenses están destruyendo con sus propias manos su estatus de garantes de la seguridad de sus aliados en todo el mundo", ha declarado.

"La fe en la capacidad de las bases militares occidentales para garantizar la seguridad de los países donde se ubican se desvanece ante nuestros ojos. De hecho, también se desvanece la fe en que las relaciones de alianza con Estados Unidos nos salvarán de la crisis económica", ha apuntado.

Además, ha señalado que las restricciones al suministro de energía "llevarán, de forma inevitable, al cierre de la producción de alto consumo energético en países como Japón, Corea del Sur, Australia y la Unión Europea".