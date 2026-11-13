Rusia desmiente a EEUU y deja en el aire la incorporación europea a las negociaciones sobre Ucrania

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha desmentido este viernes que haya alcanzado un acuerdo con la mediación estadounidense sobre una posible incorporación europea a la próxima ronda de negociaciones sobre Ucrania.

A pesar de que el negociador estadounidense y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, publicó en redes sociales que Rusia y Ucrania habían acordado "ampliar la próxima ronda de negociaciones para incluir a los socios europeos", el Ministerio de Exteriores ruso ha replicado que no tiene la más mínima idea al respecto.

"Según la información de la que dispone el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, este tema no se trató durante las negociaciones en Moscú" entre Kushner, el también enviado estadounidense Steve Witkoff y la parte rusa, ha respondido la portavoz de Exteriores Maria Zajarova.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, tampoco ha querido concretar esta posibilidad a menos que reciba de Europa algún tipo de información clara al respecto.

"Una vez que comprendamos sus verdaderas intenciones y su voluntad de contribuir al proceso de paz, podremos tomar una decisión sobre la celebración de un diálogo sobre la solución del conflicto ucraniano en un formato ampliado", ha señalado en declaraciones recogidas por la agencia rusa Interfax.

El expresidente ruso Dimitri Medvedev ha manifestado que ahora mismo "Europa todavía no está invitada" y se ha dirigido específicamente a la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien horas antes había reclamado sitio en las negociaciones y se quejaba de que Moscú no quería a "nadie fuerte" en la mesa.

"Nadie la quiere", ha declarado Medvedev, "no porque sea una negociadora fuerte, sino porque es estúpida".