Rusia destruye cerca de 240 drones lanzados por Ucrania, que anuncia el derribo de unos cien aparatos

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes haber destruido cerca de 240 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra el país, incluidos varios en la región de Moscú, en una noche en la que las tropas ucranianas han anunciado el derribo de alrededor de un centenar de aparatos rusos, en un nuevo cruce de ataques en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa aérea han interceptado durante las últimas horas 239 drones ucranianos en varias regiones, así como sobre aguas del mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014, sin informaciones sobre víctimas o daños materiales.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que sus fuerzas derribaron 96 drones en varios puntos del país, si bien ha confirmado impactos en once puntos y la caída de fragmentos de los aparatos en otros ocho, si bien por ahora no hay tampoco informaciones sobre víctimas mortales a causa de esta oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia.