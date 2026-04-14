Rusia detiene a tres personas vinculadas con Ucrania por planificar un atentado contra un alto cargo militar

Archivo - El presidente ruso, Vladimir Putin, y el director del FSB, Aleksander Bórtnikov, en una reunión en Moscú en frebero de 2024 - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB) ha anunciado este martes la detención de tres personas acusadas de planificar un atentado contra un alto cargo de Seguridad ruso el pasado 2 de abril en un centro de negocios en Moscú.

Entre los detenidos se encontrarían un militar ucraniano reclutado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), un ciudadano moldavo y otro ruso, ha informado el propio FSB en un comunicado.

"Se constató que el ciudadano ucraniano es un miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y que participó en operaciones militares contra las Fuerzas Armadas de Rusia en la provincia de Donestk, Zaporiyia y Sumi", señala el comunicado del FSB.

Asimismo, apunta a que el ciudadano ucraniano fue enviado a Moscú para "realizar labores de reconocimiento y asesinar a un militar".

"Siguiendo órdenes de su supervisor, extrajo componentes de un artefacto explosivo de un depósito, ensambló un artefacto explosivo improvisado con elementos detonantes, lo colocó en el maletero de un patinete eléctrico y lo entregó en el lugar del atentado terrorista, cerca de un centro de negocios en Moscú, para su detonación a distancia", añade el comunicado.

Por otro lado, el ciudadano moldavo habría sido reclutado por los servicios de Inteligencia ucranianos en diciembre de 2025 en Chisinau y enviado a Moscú para realizar labores de reconocimiento y retrasmitir el atentado en línea.

A su vez, el ciudadano ruso habría intercambiado información visual para "determinar dónde estacionar el patinete eléctrico a cambio de dinero", señala el FSB.

Según recoge la agencia de noticias rusa TASS, "el artefacto contenía 1.5 kg de plástico explosivo junto con metralla con el fin de ser detonado en remoto, a través de una red Wi-Fi asignada a una "smart home" y un módem con tecnología 4G".

En este caso, la operación habría tratado de utilizar una técnica similar al atentado terrorista que acabó con la vida del jefe de las Tropas de Defensa Química, Biológica y Nuclear de Rusia, Igor Kirillov, y su asistente, Ilya Polikarpov, el 17 de diciembre de 2024, a manos de las fuerzas de seguridad ucranianas.