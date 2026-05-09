Rusia expresa dudas ante la posibilidad de prorrogar la tregua de tres días con Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov/Kremlin Poo

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha expresado dudas ante el deseo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prorrogar la tregua de tres días con Ucrania con motivo del Día de la Victoria, que conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

"(La esperanza de Trump de una extensión) es infundada. Uno puede tener esperanzas, pensar: ¿Por qué no? Y contribuir a ello, pero esto no depende solo de él, sino también de las demás partes", ha indicado el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Ushakov también ha informado de que los preparativos para un nuevo intercambio de prisioneros ya estaban en marcha "incluso antes de que se anunciara este alto el fuego". "Entregamos listas a la parte ucraniana, pero no obtuvimos respuesta", ha lamentado.

El asesor presidencial ruso ha reconocido que el proceso de intercambio de prisioneros "llevará tiempo", y ha dejado claro que por el momento solo hay sobre la mesa un alto el fuego, no una nueva ronda de negociaciones con la delegación ucraniana.

"Nadie ha hablado de negociaciones; por ahora hay una pausa y no se ha llegado a ningún acuerdo sobre la próxima ronda", ha dicho, agregando que las negociaciones "probablemente se reanudarán" en algún momento, si bien no ha querido ofrecer un cronograma concreto.

Esto se produce después de que el inquilino de la Casa Blanca se pronunciase a favor de una "gran extensión" del alto el fuego y asegurase ante la prensa que planea hablar por teléfono nuevamente con sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski.