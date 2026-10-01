Rusia expulsa a "un grupo" de diplomáticos de Hungría

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este jueves la expulsión de "un grupo" de diplomáticos de Hungría en respuesta a un paso similar por parte de Budapest que afectó a diez diplomáticos rusos, una medida que Moscú ha tildado de "infundada" y "abiertamente hostil".

El Ministerio de Exteriores ruso ha señalado en un comunicado que la decisión ha sido trasladada al encargado de negocios húngaro en Moscú, a quien se ha comunicado que "un grupo de empleados de la Embajada húngara en Moscú y de los consulados en San Petersburgo y Kazán deben abandonar el territorio de Rusia en dos semanas".

El anuncio llega después de que Budapest confirmara el 8 de septiembre la expulsión de diez diplomáticos de Rusia por llevar a cabo "actividades inaceptables", antes de subrayar que este paso "protege la seguridad y la soberanía" del país europeo".

Las autoridades de Rusia mantuvieron buenas relaciones con el Gobierno del ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, derrotado en las urnas el pasado abril, en unas elecciones que llevaron al poder a Péter Magyar, líder del hasta entonces opositor Tisza, que mantiene una línea más dura con Moscú.