Rusia frustra un supuesto plan de la Inteligencia de Ucrania para matar a un alto cargo del Ministerio de Defensa

Imagen de archivo de la bandera de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso) ha frustrado este jueves un supuesto plan de los servicios de Inteligencia de Ucrania para matar a un alto cargo del Ministerio de Defensa en Moscú, la capital del país, mediante el uso de drones.

En un comunicado, el FSB ha indicado que "tras una serie de operaciones de investigación y de Contrainteligencia, se ha logrado frustrar un intento de asesinato por parte de la Inteligencia ucraniana con la participación directa de garantes europeos, que buscaban realizar actos terroristas y de sabotaje a una escala sin precedentes".

Para ello, ha explicado, la Inteligencia ucraniana tenía previsto hacer uso de vehículos aéreos no tripulados, los cuales serían desplegados sobre instalaciones militares, complejos industriales y personal del Ministerio de Defensa ruso, tal y como recoge el texto, que apunta a que, de esta forma, "se ha logrado impedir un ataque contra un alto cargo de dicho Ministerio en Moscú".

Las investigaciones en cuestión han derivado en la detención de una mujer de origen ruso nacida en el año 2001 y que habría sido reclutada en 2024 por los servicios de Inteligencia de Ucrania a través de Whatsapp para "llevar a cabo labores de reconocimiento y localizar así a posibles objetivos en Moscú y San Petersburgo".

Posteriormente, en marzo de 2026, mientras "cumplía con las tareas que tenía asignadas", la mujer alquiló un apartamento en Moscú, donde "instaló cámaras de vídeo para vigilar la residencia y el vehículo del objetivo en cuestión, transmitiendo las imágenes a Ucrania".

"La acusada ha admitido su culpa y está cooperando con la investigación", ha resaltado, antes de matizar que ha sido puesta bajo custodia. "Rusia alerta a sus ciudadanos de que las agencias de la Inteligencia ucraniana están utilizando viviendas alquiladas para llevar a cabo ataques terroristas en el país", ha zanjado.