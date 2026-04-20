Rusia incluye al Foro Europeo de la Juventud en su lista de organizaciones "indeseables"

El presidente ruso, Vladimir Putin - Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han declarado este lunes como "indeseable" al Foro Europeo de la Juventud, plataforma principal que representa a organizaciones juveniles en el continente a la que acusa de mantener una postura "abiertamente hostil" hacia Rusia y de difundir "sistemáticamente" información sobre el país.

"La Fiscalía General de la Federación Rusa ha decidido declarar indeseables las actividades de la organización no gubernamental internacional Foro Europeo de la Juventud en el territorio de la Federación Rusa", han señalado en un comunicado difundido por la agencia de noticias Interfax.

El organismo ha justificado su decisión alegando que el Foro Europeo de la Juventud "demostró una postura abiertamente hostil hacia Rusia" tras la invasión de Ucrania a gran escala, lanzada a principios de 2022.

En este sentido, ha señalado que "la exclusión del Consejo Nacional de Asociaciones de Jóvenes y Niños de Rusia del Foro, del que era miembro desde 2006, fue significativa". "El motivo fue "la incongruencia de las acciones de la organización rusa con la misión y la visión declaradas del Foro Europeo de la Juventud", ha apuntado la Fiscalía.

Asimismo, el Ministerio Público ha afeado que el Foro, una organización fundada en 1996 y registrada en Bélgica, "difunde sistemáticamente información difamatoria y deliberadamente falsa".

De este modo, el Foro Europeo de la Juventud pasa a engrosar la lista de entidades extranjeras prohibidas en Rusia, haciendo que cualquier persona vinculada a la institución se enfrenta a penas de hasta cuatro años de prisión, mientras que los organizadores se exponen a condenas de hasta seis años.

Ya forman parte de esta lista más de 200 organizaciones extranjeras, incluida una veintena de universidades y ONG como Amnistía Internacional, como parte de una amplia campaña de represión contra la influencia y las ideas procedentes del exterior desde que inició la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.