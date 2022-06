Rusia incluye en su lista negra a otros 49 británicos como represalia por las sanciones

Archivo - Embajada de Rusia en Reino Unido - Dominic Lipinski/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha ampliado este martes la lista negra de sanciones a Reino Unido con otros 49 nombres vinculados a la política, la empresa y los medios, en una nueva batería de medidas con la que Moscú quiere penalizar a Londres por las sanciones adoptadas a raíz de la invasión sobre Ucrania.

Entre los nuevos británicos sancionados figuran 29 directivos y periodistas de algunos de los principales medios, entre ellos las cadenas BBC y Sky News y los diarios 'The Times', 'The Guardian' y 'The Daily Telegraph'. El Ministerio de Exteriores ruso considera que han contribuido a la difusión de informaciones "falsas" y sesgadas sobre la guerra en Ucrania y a alentar por tanto la "rusofobia".

Los otros 20 nombres corresponden a personas vinculadas al sector de la Defensa, bien desde el Gobierno o desde empresas. Moscú les afea que hayan colaborado en la entrega de armamento a Ucrania y, por tanto, les prohíbe la entrada a Rusia hasta nuevo aviso.

Este segundo bloque incluye a altos cargos del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas de Reino Unido, diputados de la Cámara de los Comunes y directivos de las empresas Thales y BAE Systems.