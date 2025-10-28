Rusia insta a la UE a no tomar decisiones "precipitadas" para no meterse en "problemas"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha advertido a la Unión Europea de que no adopte decisiones "precipitadas" que puedan suponer un "problema", en un nuevo aviso ante los debates para la potencial utilización de los activos rusos para ayudar económicamente a Ucrania, un "robo" a ojos de Moscú.

Días después de que los líderes del Consejo Europeo diesen un primer paso para sentar las bases legales de la posible confiscación de dichos activos, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado que en la UE parecen "dispuestos a adoptar decisiones precipitadas".

Moscú vaticina que, "de una u otra forma", este tipo de medidas puede provocar "muchos dolores de cabeza y muchos problemas a la UE", según las agencias oficiales. Peskov ha aludido de esta manera tanto a la confiscación de activos como a la adhesión de Ucrania al bloque comunitario, para la que no existe un calendario cerrado.

El Gobierno ruso ve con igual recelo las actividades de la OTAN, como ha reiterado este martes el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, durante la Conferencia Internacional sobre Seguridad Euroasiática celebrada en Minsk. "La expansión de la OTAN no se ha frenado ni un sólo momento, pese a las promesas que hicieron a los líderes soviéticos de que la alianza no se movería hacia el este", ha esgrimido.

Esta expansión, según Lavrov, contraviene los compromisos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en virtud de los cuales "nadie puede mejorar su propia seguridad a expensas de las de otros ni aspirar al dominio regional o global".

El jefe de la diplomacia rusa ha afirmado que tanto la OTAN como la UE se niegan a asumir que Occidente ya no es el pilar del mundo, lo que supondría "una diferencia fundamental" con Rusia y sus socios. Lavrov ha alegado que todos ellos mantienen "un estricto respeto a los principios de igualdad soberana y de seguridad".

De hecho, cree que "no es ningún secreto" que los gobiernos occidentales están preparándose ya "para una nueva gran guerra europea". "Hemos dicho repetidamente que no hemos tenido ni tenemos intenciones de atacar a ningún país de los actuales miembros de la OTAN y la Unión Europea", ha recalcado Lavrov.