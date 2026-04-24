Rusia muestra su "preocupación" por las maniobras militares de EEUU con Japón

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han mostrado este viernes su "preocupación" por las maniobras militares conjuntas realizadas por Estados Unidos y Filipinas con la participación de Japón y que implican una "ampliación de la actividades militares" del país en la región, lo que provoca un aumento de la tensión entre las partes, que aún presentan disputas territoriales.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha denunciado así la participación de las fuerzas japonesas en las maniobras, que se realizan anualmente y son conocidas como 'Balikatan', y que pone de manifiesto un refuerzo de las alianzas entre Estados Unidos y países de la zona.

"Con respecto a la participación de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón en los ejercicios a gran escala Balikatan, podemos señalar que transmitimos constantemente a Tokio nuestra preocupación por la ampliación de su actividad militar en el marco de la alianza con Estados Unidos", ha aclarado.

"Las medidas de este tipo solo aumentan el grado de tensión en esa parte del mundo", ha puntualizado la jefa de la diplomacia rusa en una rueda de prensa, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

En este sentido, ha lamentado la creciente "militarización" de Japón y ha pedido al país "abandonar su política de movilización y liberación de armas" mediante la reanudación de las exportaciones. "Les pedimos reconocer los resultados de la Segunda Guerra Mundial y dejar de lado estas políticas", ha señalado.

"La remilitarización ya ha provocado un sufrimiento y dolor suficiente a la gente de Asia, incluidos los japoneses. Estamos supervisando los pasos a seguir por parte de Japón porque vemos estos actos como un paso a un lado respecto a su paradigma pacifista", ha apuntado.