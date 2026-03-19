Rusia pide evitar ataques a la central iraní de Bushehr y alerta del impacto "regional" en caso de "accidente grave"

Archivo - Una bandera de Irán cerca de las obras en la central nuclear de Bushehr (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operadora nuclear rusa Rosatom ha reclamado este jueves evitar ataques directos contra la central nuclear iraní de Bushehr, construida por Rusia, para evitar un desastre nuclear, dos días después de que un proyectil impactara cerca del reactor en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Si tiene lugar un incidente, este será como mínimo de escala regional y afectará a un gran número de países de Oriente Próximo", ha dicho el jefe de Rosatom, Alexei Lijachev, quien ha incidido en que "ninguna de las partes en conflicto escapará a la exposición a la radiación si hay un accidente grave".

Así, ha subrayado que "ha de hacerse todo lo posible para evitar el riesgo (...) de que vuelva a haber ataques directos contra la unidad operadora" y ha manifestado que tanto Estados Unidos como Israel "tienen las coordenadas" de las instalaciones, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

"Tienen esta información de forma muy precisa. Saben dónde está la unidad operadora, dónde está la unidad que está en construcción y donde hay gente viviendo", ha recalcado Lijachev, después de que tanto Moscú como Teherán denunciaran el ataque, que causó la destrucción de una estructura cercana al reactor, según confirmó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.