Rusia pide oficialmente que se "disuelvan" las operaciones de la Agencia Judía en el país

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han pedido oficialmente este jueves la "disolución" de las oficinas de la Agencia Judía en el país, presentando un recurso a tal efecto ante el tribunal de distrito de Moscú, según un portavoz del tribunal citado por los medios de comunicación rusos.

Esto representa un importante paso adelante en la campaña de Rusia contra la organización cuasi gubernamental israelí, que facilita y fomenta la inmigración judía a Israel.

La acción de Moscú contra la organización que supervisa la inmigración a Israel se considera una represalia por la postura de Israel en la guerra de Ucrania, mientrad que la agencia ha afirmado que sus actividades continúan por ahora.

"El tribunal recibió una demanda presentada por el departamento principal del Ministerio de Justicia en Moscú solicitando la disolución de la agencia judía", ha explicado el tribunal en un comunicado que fue recogido por la agencia de noticias rusa.

Ekaterina Buravtsova, una portavoz del Tribunal de Basmany en Moscú, ha sido citada por las agencias rusas diciendo que la solicitud se hizo después de violaciones legales, sin proporcionar más detalles, según ha recogido la agencia de noticias Interfax.

"Como hemos declarado anteriormente, no hacemos ningún comentario durante el curso del procedimiento legal", ha afirmado organización, tal y como ha informado el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, la Agencia Judía, encargada de facilitar y fomentar la inmigración judía a Israel, recibió el mes pasado una carta de las autoridades rusas en la que planteaban una serie de difíciles exigencias --a las que la organización no tenía intención de acceder-- y amenazaban con consecuencias legales si no se cumplían dichas exigencias.