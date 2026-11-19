El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov - Щербак Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha convocado este jueves a la encargada de negocios de Finlandia en Moscú, Maarit Keitanen, en protesta por las nuevas restricciones impuestas por las autoridades finlandesas a la concesión de visados para deportistas rusos, una medida "hostil" que será "tenida en cuenta" por el Kremlin.

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha trasladado a la diplomática finlandesa su "enérgica protesta" por la decisión de Helsinki de endurecer su política de permisos para la entrada de ciudadanos rusos, incluidos atletas profesionales, a su territorio.

"Moscú considera esta nueva medida hostil de Helsinki como una discriminación flagrante y descarada por motivos nacionales, que va en contra no solo de los principios del movimiento deportivo internacional, sino también de las normas fundamentales en materia de Derechos Humanos", ha señalado en un comunicado.

Así, desde la cartera diplomática rusa han exigido de manera "imperiosa" al país vecino que retome "un enfoque despolitizado respecto a la participación de los rusos en competiciones internacionales".

El Ministerio ha asegurado además que "todas las medidas de confrontación de Finlandia son minuciosamente registradas" por Moscú y que "sin duda, se tendrán en cuenta a la hora de seguir configurando la cooperación bilateral con este país".

La protesta llega una semana después de que el Gobierno finlandés anunciase las restricciones adicionales a la entrada de nacionales rusos, al considerar que suponen una "amenaza". La medida, que seguirá en pie "mientras continúe" la guerra de Ucrania, afecta también a deportistas rusos, quienes "no tienen nada que hacer en Filandia".

En los últimos días países como Noruega, Alemania y Canadá han anunciado que no expedirán visados a deportistas rusos.