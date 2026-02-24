Rusia recalca que "trabaja para lograr la paz" en Ucrania pero alerta de la "intervención de Europa y EEUU"

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov (archivo) - Alexey Danichev/Kremlin/Dpa - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este martes que se encuentran trabajando "para lograr la paz" en Ucrania, pero han alertado de la "intervención de Europa y Estados Unidos", que han convertido la invasión en una "guerra entre Rusia y Occidente", unas declaraciones que llegan con motivo del cuarto aniversario del inicio del conflicto armado.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que la postura de Moscú "sigue siendo consistente" en lo referente a la invasión de Ucrania, al tiempo que ha sostenido que el país "sigue esforzándose para lograr la resolución" de la misma, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

En este sentido, ha aludido a las palabras del propio presidente ruso, Vladimir Putin, que ha señalado en el pasado que existen "condiciones" para poner fin a la guerra. "Entre ellas se encuentra la retirada de fuerzas ucranianas del Donbás y Novorossiya; un estatus no alineado y no nuclear para Ucrania; la retirada de sanciones occidentales contra Rusia; y que Kiev renuncie a cualquier ley o política neonazi y contraria a Rusia", ha manifestado.

Para lograr esto, Moscú ha propuesto una serie de negociaciones, pero Kiev, que cuenta con el apoyo de países europeos, "sigue tratando de echar por tierra cualquier acuerdo político o diplomático". Según Peskov, la intervención de Estados Unidos y Europa ha "convertido la operación militar especial en una confrontación" con Occidente.

"Esto se ha convertido en una confrontación mucho más amplia entre Rusia y países occidentales, que han perseguido y siguen persiguiendo el objetivo de destruir nuestro país", ha declarado, al tiempo que ha hecho hincapié en que Rusia "sigue adelante con la operación especial pero mantiene su disposición a alcanzar sus objetivos por medios políticos y diplomáticos".

Además, ha vuelto a afirmar que el objetivo de la invasión es "garantizar la seguridad de la población que viven en el este de Ucrania y que estaban, efectivamente, en peligro mortal", un argumento defendido en reiteradas ocasiones por las autoridades rusas.