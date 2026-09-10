Rusia rechaza acusaciones de un supuesto intento de ataque con dron contra un avión en el que viajaba Zelenski

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov (archivo) - Vladimir Smirnov/Kremlin/Dpa - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han rechazado este jueves las denuncias sobre un supuesto intento de ataque con dron contra el avión que trasladó esta semana a Noruega al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, cuando iba a despegar de Moldavia, un suceso que Moscú ha descrito como "un intento de llevar a cabo una provocación".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha sostenido que la "efímera amenaza" al avión de Zelenski "no existió", según ha recogido el diario ruso 'Izvestia'.

"Los propios ucranianos lo han reconocido", ha manifestado, antes de resaltar que "está claro lo que está haciendo el régimen de Kiev. Desde Kiev no han desmentido por ahora las acusaciones sobre el supuesto intento de ataque.

Las palabras de Peskov han llegado después de que el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, asegurara el miércoles que el avión estuvo "a punto" de ser alcanzado por un dron tras despegar desde Moldavia en la noche del martes para acudir al funeral del rey Harald V.