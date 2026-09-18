Rusia reclama a Japón la retirada de sistemas estadounidenses de Misiles Typhon desplegados en Kyushu

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han reclamado a Japón la reiterada de los sistemas estadounidenses de misiles Typhon desplegados en la isla de Kyushu y han solicitado a Tokio que "reconozca totalmente los resultados de la Segunda Guerra Mundial" y "abandone su política de remilitarización", en pleno aumento de las tensiones en la región.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha desvelado que Moscú mandó el 3 de septiembre una nota de protesta a Tokio por "el despliegue de sistemas estadounidenses de misiles Typhon en Kyushu" y ha resaltado que el documento "refleja que Tokio dio nuevamente este paso pese a las repetidas afirmaciones de Rusia sobre sus preocupaciones por las amenazas a su seguridad nacional, la paz regional y la estabilidad que supone el despliegue de estas armas en el archipiélago japonés".

Asimismo, ha recalcado que dicha nota "subraya la inadmisibilidad del despliegue avanzado de los sistemas mencionados por parte de Japón en su territorio, bajo cualquier pretexto e independientemente de la duración o el método del despliegue", motivo por el que solicitó a Japón que "ponga fin a esta práctica y retire dichos sistemas de su territorio", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

Zajarova ha manifestado que Moscú trasladó igualmente a Tokio "la necesidad de que los dirigentes japoneses reconozcan plenamente los resultados de la Segunda Guerra Mundial, incluidos los aspectos territoriales relativos a las islas Kuriles del Sur, y abandonen su política de remilitarización".

Por último, ha hecho hincapié en que este mismo viernes ha tenido lugar una reunión con el embajador japonés en Moscú, Akira Muto, al que se le ha pedido que Tokio "se tome muy en serio el contenido de la nota enviada previamente", antes de recordar que China ya ha trasladado igualmente preocupaciones similares por la "remilitarización" de Japón y el despliegue de dichos misiles en Kyushu.

Rusia convocó a Muto a mediados de agosto en protesta por las duras críticas de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a las islas Kuriles, archipiélago ruso en disputa con Tokio. Japón, además de sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú por la guerra de Ucrania, ha intensificado sus maniobras militares junto a Estados Unidos en el océano Pacífico.