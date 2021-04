Rusia y República Checa mantienen intactos sus consulados a pesar de la disputa diplomática

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia y República Checa se han mantenido por el momento el número de trabajadores de sus respectivos consulados a pesar de la disputa diplomática entre los dos países, que ha llevado a la expulsión de decenas de empleados.

Tal y como ha confirmado al diario 'Blesk' el ministro de Exteriores checo, Jakub Kulhanek, las medidas para equilibrar el número de empleados de las embajadas tras las expulsiones de diplomáticos no ha afectado a los consulados.

"Rusia no ha tomado medidas por el momento en relación con los consulados. En este caso esos números no variarán", ha dicho el ministro, que ha explicado que ahora los dos países contarán con 32 empleados en sus embajadas --siete diplomáticos, 25 administrativos y personal técnico--.

Aquellos trabajadores que dejen la Embajada rusa en Praga después del 22 de abril podrán regresar al país, mientras que los 18 diplomáticos que han sido declarados persona non grata no podrán volver. "En teoría podrían volver en un futuro a la Embajada dado que sobre ellos no pesa ese estatus", ha aseverado.

En la última jornada el Gobierno checo ha anunciado la expulsión de un total de 63 empleados la embajada rusa en plena disputa diplomática a raíz de las declaraciones realizadas durante el pasado fin de semana por Praga, que ha acusado a Mosú de estar detrás de las explosiones que tuvieron lugar en un arsenal de Vrbetice en 2014. Rusia ha negado en todo momento las acusaciones y ha insistido en que han sido realizadas sin presentar pruebas.

El jueves, Kulhanek anunció que el país reduciría el número de empleados de la Embajada en respuesta a la expulsión de diplomáticos checos por parte de las autoridades rusas. Todos ellos deben abandonar el país antes de que finalice mayo.