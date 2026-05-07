Rusia restringirá el 9 de mayo el acceso a Internet desde teléfonos móviles con motivo del Día de la Victoria

Imagen de archivo de varios cazas de la Fuerza Aérea de Rusia durante unas maniobras de entrenamiento previas al Día de la Victoria. - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este jueves de que el acceso a Internet desde teléfonos móviles estará completamente restringido durante los eventos previstos para este sábado con motivo del Día de la Victoria, en el que se conmemora el triunfo soviético frente a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

El Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicación y Medios de Comunicación de Rusia ha indicado que si bien no hay planes para bloquear el acceso los días previos --el 7 y 8 de mayo--, estos servicios sí estarán restringidos el sábado, día en el que tampoco se podrá hacer uso del servicio de mensajes cortos, conocido como SMS.

"Las restricciones operacionales se introdujeran los días previos solo si existen amenazas inminentes en materia de seguridad", ha aclarado el Ministerio en un comunicado en el que ha hecho hincapié en que las medidas buscan garantizar el desarrollo "seguro" de las celebraciones del Día de la Victoria, incluido el desfile militar en Moscú, la capital.

Sin embargo, el acceso a Internet en los hogares y mediante el uso de WiFi "seguirá operativo" y "funcionará sin que medie restricción alguna", tal y como ha recogido la agencia de noticias rusa Interfax.

Las celebraciones tendrán lugar en medio de los alto el fuego unilaterales y no coincidentes anunciados el lunes desde Kiev y Moscú, sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo consensuado y entre acusaciones cruzadas sobre estas acciones.