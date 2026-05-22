Rusia subraya que Ucrania "debe ser castigada" por el ataque contra un centro educativo en Lugansk

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha subrayado este viernes que Ucrania "debe ser castigada" por el ataque ejecutado contra un centro educativo en una localidad bajo control ruso en la provincia ucraniana de Lugansk (este), que ha dejado al menos cuatro muertos y 35 heridos de diversa consideración, un hecho que ha descrito como "un crimen monstruoso".

"Se trata de un crimen monstruoso. Es otro crimen del régimen de Kiev, un ataque contra una institución educativa que aloja a niños y jóvenes", ha denunciado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Los responsables de este crimen deben rendir cuentas. En general, el régimen de Kiev debe ser castigado", ha zanjado.

La comisionada para Derechos Humanos de Rusia, Yana Lantratova, ha señalado en un mensaje en redes sociales que "las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron a niños que estaban durmiendo" en un dormitorio del Colegio Profesional de la Universidad de Pedagogía de Starobilsk, en la zona de Lugansk ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"En el momento del ataque estaban en el lugar 86 adolescentes de entre catorce y 18 años", ha dicho, antes de apuntar que hasta ahora se han confirmado cuatro fallecidos y 35 heridos "de diversa gravedad", al tiempo que ha reseñado que los trabajos de búsqueda y rescate continúan en la zona, por lo que no se descarta que la cifra de muertos siga aumentando.

Por su parte, la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha confirmado que las autoridades han abierto un caso por "ataque terrorista" en relación con el "ataque masivo por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas contra objetivos civiles en Starobilsk, en la República Popular de Lugansk", sin que Kiev se haya pronunciado por ahora al respecto.