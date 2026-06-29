Rusia tomará medidas políticas y militares frente a la nueva política nuclear de Finlandia

Maria Zajarova, portavoz de la cartera de Exteriores de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Demianchuk

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha señalado este lunes que la reciente decisión de Finlandia de eliminar las restricciones al manejo y transporte de armas nucleares en su territorio supone "una amenaza real" para su seguridad y por ello se tomarán lo antes posible medidas de carácter político y militar.

La portavoz de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, ha puesto de relieve que históricamente Finlandia ha declarado en varias ocasiones que "Rusia no representa una amenaza militar directa", por lo que la decisión del Parlamento finlandés de aprobar esta nueva ley "resulta aún más infundada", recoge la agencia TASS.

Para Zajarova, ofrece "una imagen vívida, aunque desagradable, de la victoria de la rusofobia ciega que se ha arraigado en Finlandia en los últimos años". Moscú, ha adelantado, "deberá adoptar medidas políticas y técnico-militares adicionales" para contrarrestar esta "amenaza real" a su seguridad nacional

"Que nadie lo dude, dichas medidas se adoptarán con prontitud y eficacia. En este sentido, el pueblo finlandés debería reflexionar sobre si esta decisión de sus élites redundará en una mayor seguridad para Finlandia", ha advertido Zajarova, que afea al país vecino de haberse convertido en un "instrumento obediente" de la OTAN.

En ese sentido, Zajarova ha lamentado que Finlandia haya dejado atrás su histórica postura neutral, "equilibrada y razonable" para plegarse a "las ambiciones nucleares de un bloque militarista agresivo".

A mediados de junio, el Parlamento de Finlandia aprobó una ley relacionada con el manejo, transporte y posesión de armas nucleares, una "histórica reforma", según destacó el Gobierno, que va en línea con las demandas de seguridad de la OTAN, a la que pertenece desde abril de 2023.