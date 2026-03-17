Rusia y Ucrania derriban más de 350 drones en nuevas oleadas de ataques nocturnos cruzados

Archivo - Bomberos trabajan frente a un incendio en un edificio en Kiev tras un ataque del Ejército de Rusia contra Ucrania (archivo) - Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia y Ucrania han anunciado este martes el derribo de más de 350 drones en una nueva noche de intercambio de ataques en los que las fuerzas rusas han interceptado más de 200, mientras que Kiev ha asegurado haber destruido más de 150 aparatos.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que durante las últimas horas han sido destruidos 206 drones lanzados por Ucrania, incluidos 43 "sobre la región de Moscú", entre ellos "40 que volaban a Moscú", así como otro 62 en la región de Briansk.

A ellos se suma el derribo de 28 aparatos en Krasnodar, 18 en la península de Crimea --anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional--, doce en Smolensk y el mar de Azov, respectivamente, nueve en Kaluga, ocho en Bélgorod, seis en Rostov, cuatro en Leningrado, tres en Astracán y uno en Adigea.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha anunciado la destrucción de 154 de los 178 drones lanzados por el Ejército de Rusia, antes de confirmar impactos de 22 aparatos en doce ubicaciones del país, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños por estos ataques.

"El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que "siga las normas de seguridad", en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.