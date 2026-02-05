Rusia y Ucrania finalizan segunda tanda de negociaciones con intercambio de prisioneros pero pocos avances para la paz

Reunión tripartita celebrada en Abu Dabi entre las delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia. - Europa Press/Contacto/The Uae Ministry Of Foreign

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rusia y Ucrania han finalizado este jueves la segunda tanda de negociaciones en Emiratos Árabes Unidos, en la que participa también Estados Unidos, con un pacto para intercambiar prisioneros de guerra, pero pocos avances para poner fin a la invasión rusa a gran escala, a pocas semanas del cuarto aniversario del ataque.

El principal logro de esta ronda de contactos tripartita, la segunda en unas semanas que acoge Abu Dabi, ha sido el visto bueno al intercambio de más de 300 prisioneros de guerra rusos y ucranianos, 157 de cada lado, que se ha podido materializar en cuestión de horas y que el enviado estadounidense, Steve Witkoff, ha valorado como un resultado concreto de las conversaciones de paz "detalladas y productivas" a tres bandas.

Rusia ha confirmado que 157 militares rusos han sido liberados en el intercambio, además de celebrar la puesta en libertad de tres ciudadanos rusos "detenidos ilegalmente" por las autoridades ucranianas. En un comunicado ha especificado que el personal militar ruso se encontraba en Bielorrusia, "donde reciben la atención psicológica y médica necesaria".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha recalcado que el Gobierno ha logrado "traer a casa" a 157 ucranianos en el marco del acuerdo. "Son guerreros de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Servicio Estatal de la Guardia Fronteriza. Soldados, sargentos y oficiales", ha dicho, antes de agregar que también hay civiles entre los liberados, la mayoría cautivos desde los primeros compases de la guerra en 2022.

SIN AVANCES EN EL ACUERDO DE PAZ

Sobre la situación de las negociaciones para el acuerdo de paz que ponga fin a la invasión rusa, el representante de Washington en las conversaciones ha recalcado que queda "mucho trabajo por hacer", y ha apuntado a próximos encuentros entre las partes, toda vez que ha avanzado que puede haber "avances provisionales en las próximas semanas".

Rusia ha hablado de "avances positivos" al acabar la segunda jornada de la nueva ronda de contactos en las negociaciones en Abu Dabi. El asesor presidencial ruso, Kirill Dimitriev, ha afirmado que se han producido progresos y "avances positivos" en el seno de las negociaciones, sin concretar más.

De todos modos, ha aprovechado para cargar contra los "belicistas en Europa y Reino Unido que tratan de frustrar" las negociaciones.

Más crítica se ha mostrado la parte ucraniana, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, ha señalado que las conversaciones siguen sin producir un resultado para el final de la guerra en el país. "Eso está claro para ustedes y para mí", ha manifestado en una rueda de prensa con el primer ministro polaco, Donald Tusk, en la que han sonado las alarmas antiaéreas para avisar de un ataque ruso.

Zelenski ha apuntado que las conversaciones en Emiratos han tocado asuntos "muy sensibles" y ha valorado como "importante" que el proceso esté en marcha, pero ha instado a que produzca "resultados rápidos".

"Si hay una próxima reunión, hay una oportunidad de continuar el diálogo, lo que, desde luego, queremos que lleve al fin de la guerra", ha zanjado el mandatario, en su primera valoración al acabar la nueva tanda de negociaciones.