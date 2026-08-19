Rusia y Ucrania intercambian un total de 206 prisioneros en un nuevo canje

Archivo - Un militar ruso liberado tras haber estado cautivo en Ucrania saluda con la mano al bajar de un avión.- Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel - Archivo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Rusia y Ucrania han anunciado un nuevo intercambio con Ucrania de un total de 206 prisioneros de guerra, 103 por cada bando, capturados en el contexto de la invasión de Ucrania, ordenada por Vladimir Putin en febrero de 2022.

"103 militares rusos han sido liberados del territorio controlado por Kiev. A cambio, fueron transferidos 103 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas", ha confirmado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado.

Según ha detallado, los militares rusos se encuentran en Bielorrusia. "Tras recibir asistencia psicológica y médica, serán trasladados a Rusia para su rehabilitación en hospitales del Ministerio de Defensa", ha indicado.

En este proceso ha estado implicado Emiratos Árabes Unidos, ha señalado Moscú, incidiendo en que ha brindado asistencia humanitaria durante el retorno de los militares rusos.

De lado de Ucrania, el presidente, Volodimir Zelenski, ha confirmado el canje señalando que los efectivos devueltos a Ucrania son miembros de las Fuerzas Armadas, el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza y la Guardia Nacional.

"Entre los liberados se encuentran guerreros que defendieron Ucrania en Mariúpol y en los sectores de Donetsk, Lugansk, Járkov, Zaporiyia, Jersón, Dnipro y Sumi", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

Zelenski ha agradecido los esfuerzos en marcha para lograr la liberación de más militares ucranianos y ha tenido palabras de recuerdo para aquellos que siguen en cautiverio. "Estamos haciendo todo lo posible para traer a toda nuestra gente a casa", ha indicado.,

En los últimos años se han producido unos 70 canjes de este tipo en los últimos años en uno de los escasos puntos de acercamiento entre ambos países.