Rusia ve como una "fantasía" la idea de que Trump y Putin compartan avión para viajar a Hungría

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han expresado que la idea de que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, viajen en el mismo avión a Hungría para su encuentro es de momento una "fantasía" que no se encuentra sobre la mesa.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado durante una rueda de prensa que las informaciones sobre este asunto son, de momento, una "teoría descabellada", y ha matizado que de momento no existe siquiera fecha para la reunión entre las partes, con la que esperan hallar soluciones que pongan fin a la guerra en Ucrania.

El encuentro "requiere una preparación seria y tiempo", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que esto podría requerir consultas y negociaciones. En cuanto a la posible participación de líderes europeos en la cumbre, el ha subrayado que es "prematuro pronunciarse al respecto hasta que no se hayan concretado todos los detalles".

Además, ha afirmado que está "por delante una labor compleja" y ha hecho hincapié en que la presentación de propuestas para la cumbre "debe ser un proceso discreto que logre su mayor eficacia".

Peskov ha reiterado que la intención de Moscú es lograr que "se avance en un acuerdo pacífico sobre Ucrania, ante todo". "Usaremos también la reunión para discutir las relaciones bilaterales (con Washington)", ha afirmado, antes de destacar que "las discusiones con los estadounidenses sobre un acuerdo en Ucrania continúan".

Asimismo, ha destacado que el hecho de que Budapest haya sido pactado como lugar para el encuentro deriva de las relaciones que mantienen Putin y Trump con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.