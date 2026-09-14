Rutte denuncia la creciente "temeridad" de Rusia tras el ataque a un tren cerca de Polonia

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el primer ministro de Eslovenia, Janez Jana - OTAN

BRUSELAS, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha denunciado este lunes la creciente "temeridad" de Rusia después del ataque del domingo contra un tren en Ucrania cerca de la frontera con Polonia que, a su juicio, evidencia la "desesperación" del presidente ruso, Vladimir Putin, con su guerra contra Kiev y su voluntad de "sembrar miedo y terror".

"Lo que hemos visto en las últimas semanas y meses, incluido el incidente de ayer, demuestra una vez más que Rusia se está volviendo cada vez más temeraria mientras continúa su terrible guerra contra Ucrania", ha señalado Rutte en rueda de prensa desde la sede de la OTAN en Bruselas junto al primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa.

En concreto, el jefe de la Alianza Atlántica ha apuntado que el ataque del domingo contra un tren ucraniano "cerca del territorio de la OTAN" vuelven a demostrar "la desesperación de Putin y también su deseo de sembrar miedo y terror", por no conseguir avances militares en su invasión de Ucrania.

Rutte ha advertido, sin embargo, de que Moscú no conseguirá con estas acciones reducir el respaldo occidental a Kiev y ha asegurado que la reacción de los aliados "siempre será más apoyo a Ucrania", porque "sea lo que sea que Putin crea que va a conseguir con estos actos, no lo conseguirá".

Preguntado sobre si la Alianza responderá a Rusia por sus ataques, ha respondido que la respuesta de la OTAN no tiene por qué ser necesariamente "equivalente", poniendo como ejemplo la reacción aliada a los incidentes contra cables submarinos en el mar Báltico, que llevó al lanzamiento de la misión 'Baltic Sentry' y a un aumento de las acciones contra la denominada 'flota fantasma' rusa para "imponer costes" a Moscú.

Asimismo, ha advertido a Putin de que, si continúa con este tipo de acciones, los aliados no solo mantendrán sus opciones de respuesta, "algunas visibles y otras no", sino que seguirán reforzando la ayuda militar a Kiev. "Continuaremos apoyando a Ucrania. Y será más, no menos", ha recalcado Rutte, destacando los nuevos compromisos anunciados por los aliados para garantizar que las fuerzas ucranianas puedan continuar combatiendo.

Así, ha asegurado que la OTAN dispone de "todo" lo necesario para responder a las amenazas híbridas rusas, aunque ha insistido en que la respuesta "más importante" pasa por garantizar que Ucrania cuente con los medios necesarios para seguir haciendo frente a la invasión rusa.

ATAQUE CERCA DE POLONIA

El ataque tuvo lugar este domingo en la región ucraniana de Volin, donde un dron ruso impactó contra la locomotora de un tren de pasajeros que cubría un trayecto entre Kiev y Varsovia, a unos dos kilómetros de la frontera polaca. En el convoy viajaban 206 personas, aunque no se registraron heridos.

En el tren inmediatamente anterior viajaban los ex primeros ministros de Reino Unido Boris Johnson y de Suecia Carl Bildt, junto a otros representantes europeos que regresaban de una conferencia de seguridad celebrada en Kiev. Las autoridades ucranianas denunciaron que el ataque fue "deliberado".