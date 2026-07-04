Rutte felicita a EEUU entre menciones a Reagan y a la lucha conjunta contra el fascismo y el comunismo

Donald Trump y Mark Rutte - Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha trasladado este sábado sus felicitaciones al presidente de Estados Unidos y gran aliado, Donald Trump, por el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, el nacimiento del país, en un texto con menciones al fallecido presidente Ronald Reagan y un elogio de la Alianza Atlántica como bastión frente al fascismo y al comunismo a lo largo de casi 70 años de historia.

Rutte ha conmemorado así una "nación que durante mucho tiempo ha sido fuente de inspiración y aspiración" y que "uno de sus grandes líderes, el presidente Ronald Reagan, llamó la 'ciudad resplandeciente sobre la colina'", ha escrito el secretario general de la OTAN.

"Soy holandés. Pero para mí y para muchísimos otros, eso es lo que Estados Unidos representa y siempre ha representado: un faro, una guía", ha añadido Rutte en un repaso histórico a las relaciones bilaterales entre la OTAN y EEUU, una idea "de libertad hecha realidad".

"Nos unimos en la OTAN en torno a ese ideal en 1949, cuando el mundo se recuperaba de una lucha fundamental contra el fascismo, y mientras se avecinaba otra lucha fundamental contra el comunismo. sabíamos que la libertad era frágil. Estuvimos de acuerdo en que valía la pena luchar por ello. Y comprendimos que unirnos nos daría ventaja en esa lucha. Ese es el ideal sobre el que se fundó la OTAN", ha manifestado.

"Vale la pena luchar por la libertad. Juntos, como amigos y aliados, continuamos con esa causa común. Todo gracias a la idea materializada que es Estados Unidos", ha añadido Rutte, antes de desear un "muy feliz cumpleaños" a esa "resplandeciente ciudad sobre la colina".