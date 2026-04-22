Rutte llama a reforzar la disuasión nuclear de la OTAN para enfrentar "el deterioro" de la seguridad mundial

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Ankara (Turquía) - OTAN

BRUSELAS, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha hecho un llamamiento a reforzar la disuasión nuclear de la Alianza Atlántica para que sea "creíble, segura y eficaz", y enfrentar "el deterioro" de la seguridad a nivel mundial en un momento marcado por una "gran inestabilidad".

"En tiempos de gran inestabilidad, a medida que aumenta la importancia de la disuasión nuclear, debemos garantizar que la disuasión nuclear de la OTAN siga siendo creíble, segura y eficaz", ha declarado Rutte en declaraciones remitidas en un comunicado tras acudir al simposio anual de la OTAN sobre política nuclear celebrado esta semana en Estambul, Turquía.

Rutte ha apuntado a que, a medida que los aliados se acercan a la cumbre de la OTAN de Ankara, que se celebrará la segunda semana de julio, "será necesario tomar decisiones cruciales, entre ellas, cómo deberá adaptarse aún más la postura nuclear de la OTAN al deterioro del entorno de seguridad".

Durante este encuentro expertos de Estados miembro de la OTAN han debatido sobre los cambios geopolíticos y el panorama nuclear, las implicaciones para el control de armamentos, el desarme y la no proliferación, así como todo el espectro de cuestiones relevantes para la disuasión nuclear de la OTAN y su continua adaptación, según se lee en la misiva.

Con todo, Rutte ha abordado con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, los preparativos para la cumbre de la OTAN que acogerá la capital turca los días 7 y 8 de julio. El también ex primer ministro neerlandés ha agradecido a Turquía por ser la sede del evento y ha elogiado sus importantes contribuciones a la seguridad de los aliados.

"Los preparativos están muy avanzados para la cumbre de la OTAN en Ankara. Estamos agradecidos a nuestro aliado Turquía por acoger a los líderes el 7 y 8 de julio de 2026 para lo que será una reunión importante para fortalecer aún más la seguridad transatlántica", ha añadido más tarde en un mensaje en redes sociales la portavoz de la organización, Allison Hart.