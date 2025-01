Rutte pide en Portugal gastar más del 2% del PIB en Defensa: "La amenaza rusa parece lejana pero no lo está"

BRUSELAS 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reclamado este lunes desde Portugal que los miembros de la Alianza Atlántica aceleren los esfuerzos para gastar en Defensa más allá del 2% del PIB, tras señalar que la amenaza rusa "parece lejana pero no lo es".

Antes de viajar a España este mismo lunes, Rutte ha reiterado que la OTAN tiene que acelerar los esfuerzos para "adaptarse y garantizar la seguridad en el futuro". "Esto significa gastar más en Defensa", ha resumido en rueda de prensa junto al primer ministro portugués, Luis Montenegro.

El ex primer ministro neerlandés ha insistido en que "todos los aliados" tienen que dar "un paso adelante" para que la OTAN garantice su seguridad los próximos años. Así, aunque ha valorado "los recientes aumentos" en el presupuesto de Defensa en Portugal, ha incidido en que el objetivo del 2% del PIB, "fijado hace una década", "no será suficiente para hacer frente a los retos de mañana".

Desde Lisboa, ha avisado que "las amenazas de Rusia pueden parecer lejanas" pero "no lo están". Así, ha dicho que las capacidades militares rusas pueden alcanzar objetivos portugueses y las infraestructuras lusas están al alcance de Moscú, además de hacer referencia a las amenazas que provienen del flanco sur, donde Rusia también ejerce influencia.

Actualmente, Portugal invierte el 1,55% del PIB en Defensa y junto a España se encuentra entre los diez aliados de la OTAN que no llegan al mínimo de inversión acordado en la cumbre de Gales de 2014. España se sitúa a la cola en la alianza atlántica con el 1,28% de gasto y la previsión de llegar al 2% solo en 2029.

La primera reunión de Sánchez y Rutte tiene como telón de fondo la exigencia de la OTAN de que sus miembros aumenten "considerablemente" la inversión militar por encima del 2% del PIB, el compromiso actual que cumplen por el momento 23 de los 32 miembros de la OTAN.

ALBARES SEÑALA QUE EL COMPROMISO NO DEBE MEDIRSE SOLO POR UNA CIFRA

Desde Bruselas, tras la reunión con sus colegas europeos, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en que las decisiones respecto al gasto militar se tomarán en el seno del consejo atlántico y ha evitado pronunciarse sobre acelerar la senda de gasto como reclama la organización atlántica.

"He tenido conversaciones con muchos de mis colegas de países que no alcanzan el 2% y lo que me trasladan es que esto supone muchos billones de euros y esto no se consigue de la noche a la mañana", ha respondido, al tiempo que ha insistido en que el "compromiso" con la seguridad euroatlántica no debe medirse solo por la cifra de gasto.

"El compromiso de España es total y al más alto nivel cuando se miran muchas cosas", ha resumido Albares, apuntando que España es el octavo mayor contribuyente absoluto a la OTAN, supera los objetivos de gasto en nuevas capacidades y aporta 2.700 soldados a misiones de la OTAN a las que aporta medios navales y aéreos, además de infantería.

"Si queremos tener un debate no exclusivamente financiero sino para lo que de verdad se creó y sigue existiendo la OTAN, tenemos que hablar del compromiso con la seguridad euroatlántica de cada uno de nosotros", ha afirmado el ministro de Exteriores español.