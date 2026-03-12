Rutte reclama velocidad a las empresas de defensa para rearmar a la Alianza: "Sin equipo no pueden luchar"

Discurso del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la inauguración oficial de la Exposición Europea de Defensa de Bruselas (BEDEX) - OTAN

BRUSELAS, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido a la industria europea de defensa que "esté preparada" y produzca "más rápido" para reponer los arsenales que se agotan en las guerras de Ucrania y Oriente Próximo y para aprovechar la oportunidad ante la previsión que los países de la Alianza Atlántica eleven su gasto militar los próximos años.

Así lo ha asegurado en un debate con el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, en el marco de la Exposición Europea de Defensa de Bruselas (BEDEX) que se celebra desde este jueves en la capital comunitaria, donde también ha apostado por invertir en la industria de defensa europea pero sin hacerlo en detrimento de la de Estados Unidos.

Rutte se ha dirigido a las empresas industriales del sector de la defensa europea pidiéndoles que estén "preparadas" y que inviertan en su cadena de suministro, en hacer turnos extra y en nuevas fábricas, ya que "la demanda está ahí" y "decenas, cientos de miles de millones de euros y dólares llegarán próximamente".

"Trabajen más rápido, porque necesitamos su producción. Ya ven qué tan rápido podemos agotar nuestras reservas. Miren a Oriente Próximo, miren a Ucrania. Tenemos que reabastecer, y debemos hacerlo con la innovación más reciente y las últimas tecnologías a toda velocidad", ha reivindicado el jefe de la OTAN.

El también ex primer ministro de Países Bajos ha abogado además a que las empresas europeas trabajen junto a las norteamericanas, y ha puesto como ejemplo que compañías estadounidenses están invirtiendo en Bélgica y en Europa, lo que demuestra que "la base industrial transatlántica es el verdadero sustento de la alianza y una parte integral de ella".

"Ustedes son una pieza esencial de nuestra disuasión y defensa. El dinero es una cosa, y los hombres y mujeres de uniforme son cruciales, pero sin el equipo no pueden luchar, y nuestros adversarios lo saben", ha proseguido en su explicación.

Preguntado sobre cómo fomentar la autonomía estratégica de los países europeos si aumenta también la dependencia de otras potencias como Estados Unidos, Rutte ha respondido que se trata de promover la "interdependencia" porque "todos necesitamos al otro".

"Creo que todos nos necesitamos mutuamente. Hay tanto dinero circulando que hay suficiente para Estados Unidos, para Europa y para Canadá; trabajando juntos y apoyándose unos en otros", ha añadido, indicando que en su opinión pensar en la base industrial de EEUU de forma separada a la europea es "algo anticuado".