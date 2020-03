La Sala de Apelación del TPI confirma la admisibilidad del caso contra Saif al Islam, hijo de Gadafi

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Apelación del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha confirmado este lunes por unanimidad la admisibilidad del caso contra Saif al Islam, tras rechazar la apelación presentada por el hijo del fallecido líder libio Muamar Gadafi.

La sala ha resaltado que el TPI "es complementario a las jurisdicciones criminales nacionales" y ha recordado que un caso no es admisible cuando una persona "ya ha sido juzgada" o cuando una persona "ya ha sido juzgada por otro tribunal" por crímenes bajo jurisdicción del tribunal.

El juez que preside la Sala de Apelación, Chile Eboe-Osuji, ha señalado que el organismo "no ha hallado error" y "se ha mostrado de acuerdo con su interpretación del Estatuto de Roma" en el hecho de que "una decisión emitida por una jurisdicción nacional debe ser final antes de que un caso pueda declararse inadmisible".

Por ello, ha resaltado que el juicio concluido en julio de 2015 contra Saif al Islam fue cerrado 'in absentia' y que el fallo del tribunal de Trípoli "no puede ser considerado final". Asimismo, ha agregado que las leyes libias sobre amnistía "no son aplicables a los crímenes" por los que fue sentenciado el hijo de Gadafi.

Saif al Islam reclamó en junio de 2018 que su caso fuera declarado "inadmisible" y se anulara la orden de arresto contra él debido a que ya fue juzgado y condenado por un tribunal del país africano.

El hijo mayor de Gadafi fue condenado a muerte en julio de 2015, tras ser juzgado en rebeldía, toda vez que permanecía detenido en la localidad de Zintan en manos de un grupo de milicianos que se negó a entregarle a las autoridades libias.

Así, fue condenado por crímenes de guerra cometidos durante la revuelta de 2011 que acabó con el régimen del coronel, que murió a manos de milicianos rebeldes en Sirte el 20 de octubre de 2011.

Sin embargo, fue finalmente liberado en junio de 2017 en el marco de una amnistía concedida por el gobierno asentado en el este del país, lo que fue criticado por el Ejecutivo asentado en la capital, Trípoli, que cuenta con el reconocimiento internacional.

En marzo de 2011, el Consejo de Seguridad ordenó a la Fiscalía del TPI investigar los crímenes cometidos en el marco de la guerra civil en Libia y en junio la cámara prejudicial emitió órdenes de arresto contra Gadafi, Saif al Islam y el ex jefe de Inteligencia Abdulá al Senusi por crímenes contra la Humanidad.

El TPI cerró la investigación contra Gadafi a raíz de su muerte, ocurrida el 20 de octubre de 2011, pero siguió adelante con los casos contra su hijo y Al Senusi, ninguno de los cuales está aún bajo custodia de La Haya.

Libia denunció la competencia del TPI para conocer estos caso y el alto tribunal la rechazó en mayo de 2013 y recordó a Trípoli su obligación de entregar a los dos sospechosos.

El proceso judicial dio un vuelco en octubre de 2013, cuando el TPI declaró la inadmisibilidad del caso contra Al Senusi por estar siendo juzgado conforme a las leyes libias y por considerar que el país está capacitado para procesarle.