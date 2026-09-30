Sánchez y Macron aplauden que Reino Unido se plantee volver a la UE pero avisan que no se puede elegir a la carta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron (i), a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han aplaudido este miércoles que el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, se plantee una nueva relación con la Unión Europea sin descartar su reingreso en el bloque, aunque han avisado de que la adhesión no se puede elegir a la carta e implica aceptar todas las políticas comunitarias.

"El Brexit fue una enorme pérdida, tanto para la población británica como también para la UE y para el conjunto del proyecto europeo", ha valorado el presidente del Gobierno en rueda de prensa junto a Macron, de visita en Madrid.

Sánchez ha señalado que España "abriría los brazos de nuevo" a Reino Unido en la UE, a quien se ha referido como "un pueblo hermano" con el que España "tiene buenas relaciones en todos los ámbitos".

Mientras, Macron ha dicho que los británicos serían "muy bienvenidos" en la UE y ha aplaudido la valentía de Burnham para proponer iniciativas que rompan con la tendencia actual. "Si el primer ministro quiere que vuelva Reino Unido, creo que es una excelente noticia tanto para su país como para los europeos", ha indicado.

Según el presidente francés, la vuelta de Reino Unido al bloque sería "una buena decisión", tras incidir en que Londres ha sido un socio "exigente" con el que se mantienen muchas relaciones en materia de defensa, seguridad, inmigración y "muchos temas estratégicos".

"Me parece que está muy bien que se atreva a proponerlo. Nosotros estamos aquí para tratar de hacer cosas. Y muchas veces vemos los límites que esto representa para Reino Unido cuando quiere trabajar con nosotros", ha explicado sobre el hecho de que Reino Unido saliera de la UE, paso que se hizo oficial en 2020 tras la victoria de esta opción en el referéndum de 2016.

De todos modos, Macron ha lanzado un aviso al señalar que en la relación con la UE "no se puede elegir" e implica aceptar todas las cuestiones de la legislación comunitaria. "No se puede elegir lo que se quiere de Europa. Se tiene que tomar toda Europa. Y les pido que vuelvan", ha asegurado el presidente francés sobre una hipotética adhesión de Londres.

Este martes Burnham reconoció durante la conferencia del Partido Laborista que la salida de la UE ha provocado más daño que beneficio y recalcó que Londres tendrá que establecer una nueva relación con el bloque comunitario, apuntando que pondrá sobre la mesa distintas opciones para restañar el vínculo con Bruselas.

Horas después en una entrevista, explicó que las opciones serían que Reino Unido siga con las relaciones actuales con la UE, que explore una cooperación aduanera o que "vaya a por todas", en un mensaje que se ha interpretado como abrir la puerta a volver al bloque comunitario.