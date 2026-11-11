Santos defiende el acuerdo de paz y denuncia que De la Espriella "pasee entre cadáveres"

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, ha defendido el acuerdo de paz suscrito hace casi 10 años con las FARC, denunciando en cambio que ahora el presidente actual, Abelardo De la Espriella, se "pasea entre cadáveres".

"Diez años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo. Espero que eso no dé un mensaje para volver al pasado", ha afirmado el exmandatario en un foro celebrado en Bogotá.

En este sentido ha criticado que el éxito de una operación se mida en el número de cadáveres, tras lamentar abiertamente el estilo del nuevo presidente.

"Una cultura que provocó el fenómeno de los falsos positivos, donde el número de cadáveres era lo que determinaba el éxito o fracaso de un oficial. Eso había que cambiarlo, e iniciamos todo un proceso de cambio de cultura", ha señalado, defendiendo el proceso que abrió y permitió llegar a la firma de un acuerdo de paz histórico hace ahora una década.

Santos viene defendiendo públicamente que se implemente el acuerdo de paz y ha denunciado la actitud del nuevo Ejecutivo "por razones ideológicas y políticas sin ninguna lógica y contra el sentido común" contraria al acuerdo.