Santos responde a la acusación de Maduro: "Estaba yo en cosas mucho más importantes"

Publicado 07/08/2018 0:09:37 CET

BOGOTÁ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha calificado este lunes de "insólita" la acusación formulada por su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, subrayando que tenía "cosas mucho más importantes" que hacer durante el fin de semana que planear un supuesto atentado contra su vecino.

"Yo le digo al presidente de Venezuela (que) el sábado estaba yo en cosas mucho más importantes. Estaba bautizando a mi nieta", ha dicho Santos, en declaraciones a los medios de comunicación, en el marco de un foro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El dirigente colombiano ha considerado "insólita" la acusación de que colabora con "la derecha venezolana" y con "la Inteligencia americana" para "armar complots con los que asesinar al presidente de Venezuela". "¡Por Dios!", ha exclamado, según informa Caracol Radio.

Santos ha aprovechado para rechazar también las acusaciones vertidas en su contra por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que sostiene que su sucesor en el cargo habría maniobrado para implicarle en el caso de manipulación de testigos por el que está siendo investigado en el Tribunal Supremo.

"En estos últimos días, la extrema derecha aquí, en este país, y uno de sus líderes me acusó de estar en un complot con la Inteligencia británica, con James Bond, con la Corte Suprema de Justicia (...) y con las FARC (...) Yo pensé que era el tope de las locuras de acusaciones, pero no, me equivoqué", ha lamentado.

DRONES EXPLOSIVOS

Dos drones cargados de material explosivo estallaron el sábado por la tarde en la Avenida Bolívar de Caracas, donde Maduro estaba pronunciando un discurso ante cientos de militares con motivo del 81º aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Maduro, que salió ileso, ha acusado a Santos de ser el 'cerebro' de un supuesto complot de la "ultraderecha" de Venezuela y Colombia y de sus agentes en Estados Unidos para acabar con su vida. De momento, hay seis "terroristas" detenidos. Además, siete militares resultaron heridos.

Por su parte, el Frente Amplio Venezuela Libre, que reúne a la oposición, ha cuestionado que se tratase de un verdadero atentado contra Maduro, advirtiendo de que podría ser un montaje para dar al Gobierno una "excusa" para "profundizar la represión".