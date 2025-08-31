Saquean la residencia de la ministra de Finanzas y la de otros políticos en una nueva noche de tensión en Indonesia

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios manifestantes han irrumpido en varias ocasiones en la madrugada del domingo en la casa de la ministra de Finanzas del Gobierno de Indonesia, Sri Mulyani, tras una nueva noche de protestas en la capital del país, Yakarta --donde se encuentra la residencia de Mulyani-- y en otros puntos del país.

Los saqueadores han sustraído múltiples objetos de la casa de la ministra y otros tantos han quedado amontonados en la puerta. La responsable de Finanzas no se encontraba en dentro del edificio residencial en el momento del ataque, pero varios de sus familiares han tenido que refugiarse en casa de un vecino antes de que la turba allanara la propiedad.

"La primera ola se produjo alrededor de la 01.00 horas (hora local), la segunda ola se produjo alrededor de las 03.00 horas (hora local)", ha indicado a la agencia de noticias Antara un miembro de seguridad de la casa.

Este segundo asalto fue el más grave involucrando, según testigos presenciales, a centenares de personas. "Sólo pude observar desde detrás de las cortinas de mi casa, sin atreverme a salir, porque llegaba mucha gente", ha sostenido un vecino de la zona.

Hasta la fecha, han fallecido tres personas y varias han resultado heridas en la ola de protestas que se han sacudido el país tras la muerte este jueves de un joven de 21 años que fue atropellado por la Policía durante una concentración frente al Parlamento del país asiático.

Otros políticos como el diputado Eko Hendro Purnomo --conocido como Eko Patrio-- han sufrido un asaltos de la misma índole en sus residencias. Este viernes, la casa del también miembro del Parlamento indonesio, Ahmad Sahroni, fue asaltada y los manifestantes se llevaron bienes de valor como bolsos de lujo o una televisión --Sharoni, miembro del Partido Democrático Nacional, ha sido objeto de críticas por su vida lujosa--.

La ubicación de sus lugares de residencia ha sido conocida, según admiten los asaltantes, a través de vídeos y retransmisiones en vivo en plataformas como Tik Tok, que restringió este sábado poder realizar estos vídeos en directo.

Los disturbios se han extendido de Yakarta a otras ciudades como Cirebon, Makassar, Solo, Malang, Kediri o Brebes, donde los manifestantes han atacado comisarías y han incendiado edificios públicos.

Las movilizaciones convocadas por sindicatos y organizaciones de estudiantes comenzaron en protesta a un anunciado aumento salarial para los diputados y exigiendo mejoras laborales y en la financiación de los programas educativos.

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha cancelado el viaje que tenía previsto para la semana próxima a China ante la escalada del conflicto.