Sarkozy anuncia que votará por Macron en la segunda vuelta: "Es el único en condiciones de actuar"

Le Pen descarta la posibilidad de integrar a Zemmour en su equipo si gana las elecciones

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy ha anunciado este martes que votará por Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones, donde se enfrentará a la candidata ultraderechista Marine Le Pen, alegando que, "tal y como están las cosas, es el único en condiciones de actuar".

En un mensaje difundido a través de su cuenta de la red social Twitter, el expresidente francés ha explicado que considera que Macron "tiene la experiencia necesaria" ante la "grave crisis internacional" en la que el mundo está inmerso, en alusión a la invasión de Ucrania.

Además, ha indicado que piensa que su proyecto económico "pone la promoción del trabajo en el centro de todas sus prioridades", además de poner en valor su "compromiso europeo", del que ha dicho que es "claro" e "inequívoco".

En este sentido, ha pedido salir de "reflejos partidistas" y cerrar filas en torno al actual mandatario francés. "Se avecina una nueva era. Requerirá cambios profundos", ha advertido, antes de señalar que uno no puede "equivocarse" si elige "claridad y consistencia".

Por otro lado, Le Pen ha descartado este martes la posibilidad de que el otro candidato ultraderechista que concurría a las elecciones, Éric Zemmour --que logró algo más de un 7 por ciento de los apoyos en las elecciones del domingo-- se una a su equipo si gana la segunda vuelta de los comicios. "No, no es una posibilidad", ha indicado Le Pen, que ha aseverado que "él no quiere" y "ella tampoco", según ha recogido BFMTV.

Zemmour, que ya había señalado que planeaba reconciliarse con su rival si pasaba a segunda vuelta, pidió a sus votantes el domingo por la noche votar por ella, alegando que "no se equivocarán".

Macron fue el domingo el candidato más votado, con un 27,8 por ciento, y se disputará la Presidencia el próximo 24 de abril con Le Pen, que obtuvo el 23,1 por ciento de los apoyos.