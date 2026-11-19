Archivo - Varios niños en una calle de Sudán. - Faiz Abu Bakr/APA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONG Save the Children ha alertado este jueves de que uno de cada cuatro niños y niñas viven en zonas de conflicto en todo el mundo, la cifra más alta desde que existen estos registros desde el año 1990, lo que supone un aumento de más del 50% en la última década.

En el año 2015 esta cifra era de 378 millones, mientras que ahora se sitúa en 589 millones, según ha indicado la organización en su informe 'No a la guerra contra la infancia: un futuro más allá de las cifras', en el que ha estipulado que la proporción de menores que viven en estas zonas ha crecido significativamente.

En los años 90 era de alrededor del 10%, mientras que ahora asciende al 23,4%, con África como el continente con mayor número de niños en estas circunstancias, con unos 260 millones, el 44% del total mundial, según recogen los datos recabados por el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO). "Esta cifra supone un incremento de casi el 20% respecto a los 218 millones registrados en 2024", ha añadido.

En el conjunto del continente africano, la proporción de niños y niñas que viven en zonas de conflicto se ha más que triplicado: ha pasado de aproximadamente uno de cada ocho en 2010 a dos de cada cinco en 2025, el porcentaje más elevado registrado hasta la fecha. Esta proporción sitúa a África al mismo nivel que Oriente Próximo, donde también dos de cada cinco niños y niñas viven actualmente en estos contextos.

En otras regiones, casi uno de cada cuatro niños y niñas de América vivía en áreas afectadas por conflictos armados (24,2%), uno de cada siete en Asia (14,3%) y casi uno de cada nueve en Europa (10,6%).

Gudrun Ostby, investigadora principal del PRIO, ha señalado que se "estima que el año pasado 589 millones de niños vivían cerca de zonas de conflicto armado". "Estas cifras récord nos recuerdan de forma contundente que los conflictos están devastando la vida cotidiana, la educación, la salud y las perspectivas de futuro de cientos de millones de niños".

"Si no se redoblan los esfuerzos para proteger a la infancia en contextos de conflicto, las consecuencias de las guerras actuales se prolongarán durante décadas", ha denunciado.

El informe también analiza las violaciones graves contra la infancia en conflictos armados verificadas por Naciones Unidas entre 2005 y 2025. Entre ellas figuran el asesinato y la mutilación de niños y niñas, su reclutamiento y uso por fuerzas y grupos armados, la violencia sexual, el secuestro, los ataques contra escuelas y hospitales y la denegación de acceso humanitario.

Save the Children ha sostenido que estas cifras "representan solo una pequeña parte de las violaciones graves que se producen, ya que la mayoría de los ataques contra la infancia no llegan a verificarse".

"El asesinato y la mutilación constituyen la violación grave más frecuente contra la infancia en las últimas dos décadas, con 171.712 casos verificados desde 2005. Más del 70 % de estos casos se produjeron en cinco países: el Territorio Palestino Ocupado, Afganistán, Somalia, Siria y Yemen", ha recalcado.

Así, ha lamentado que la denegación de acceso humanitario ha pasado de representar algo más del 2% del total de violaciones graves verificadas en 2015 a más del 21% en 2025, convirtiéndose en la segunda violación más frecuente, solo por detrás del asesinato y la mutilación.

Las vulneraciones que incluyen violaciones y otras formas de violencia sexual contra la infancia siguen estando ampliamente infradetectadas, recoge el documento, que establece que, "aun así, desde que comenzaron los registros se han verificado 28.909 casos". "República Democrática del Congo concentra 12.698, casi el 44% del total, seguida de Somalia, con 4.534, y Chad, con 2.979. Estos tres países reúnen alrededor del 70% de todos los casos verificados", ha añadido.