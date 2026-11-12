El Sayed apuesta por que un progresista lidere a los demócratas en el Senado

El senador electo Abdul El Sayed. - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador electo por Michigan, Abdul El Sayed, conocido por sus posiciones izquierdistas y por ser el primer musulmán electo para la institución, ha apostado este jueves por que una figura progresista lidere a los demócratas en el Senado en lugar de Chuck Schumer.

En una entrevista con la emisora NPR, El Sayed ha dicho apreciar a Schumer, dirigente que ha liderado a los demócratas en el Senado entre 2021 y 2025, pero ha considerado que debe buscarse un reemplazo tras la ola demócrata en las elecciones de medio mandato y la nueva agenda que busca impulsar el partido, donde el ala progresista ha ganado posiciones.

De este modo ha señalado al senador por Maryland Chris Van Hollen, como la figura que desafíe el liderazgo de Schumer, de cara a la elección de estos puestos prevista para diciembre. "Quiero que la gente reflexione sobre lo que significa ganarse el mandato que acabamos de recibir. Para mí, significa asumir riesgos justos y librar batallas justas", ha indicado.

Van Hollen ganó notoriedad tras viajar a El Salvador para visitar a Kilmar Abrego Garcia, migrante deportado ilegalmente por el Departamento de Seguridad Nacional sin que se respetaran las garantías procesales habituales.

"Está dispuesto a asumir riesgos cuando realmente importa", ha indicado en referencia al viaje para visitar Kilmar Abrego Garcia. "Fue un riesgo de verdad", ha señalado.

JURARÁ EL CARGO SOBRE UN CORÁN

Respecto a su elección como senador, en unos comicios marcados por su victoria en las primarias sobre la representante Haley Stevens, de la línea oficial del partido, quien terminó rompiendo la disciplina del Partido Demócrata tras apoyar públicamente al rival republicano, Mike Rogers, ha lamentado que se pusiera el foco en su nombre y su religión,.

"La oposición decidió convertir mi nombre en un problema y hacer de mi fe también un problema", ha dicho, recalcando que su nombre es tan estadounidense como Mike Rogers, Donald Trump o JD Vance.

Sobre este último, vicepresidente de Estados Unidos y presidente del Senado, ha remarcado la "ironía" de que tenga que prestar juramento de su cargo, algo que ha avanzado que podría hacer ante un Corán.

El Sayed ha afirmado que baraja jurar el cargo sobre el ejemplar que perteneció a Thomas Jefferson o el Corán más antiguo de su estado, que se conserva en la Universidad de Michigan.