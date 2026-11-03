El Sayed recauda 2,1 millones de euros tras el respaldo de su rival de primarias al candidato republicano

Archivo - El candidato demócrata por Míchigan al Senado de Estados Unidos, Abdul El Sayed, interviene durante un mitin celebrado en Detroit, Míchigan. - Dominic Gwinn / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña del candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El Sayed, ha anunciado la recaudación de 2,4 millones de dólares (unos 2,1 millones de euros) en una sola jornada, marcando su mayor récord diario de financiación en lo que va de contienda electoral tras conocerse el apoyo de su rival en las primarias demócratas, la congresista Haley Stevens, al aspirante republicano Mike Rogers de cara a las elecciones de medio mandato de este martes.

"Esta recaudación de fondos sin precedentes es una prueba del entusiasmo que el movimiento de Abdul ha despertado entre los habitantes de Míchigan", ha explicado el portavoz de la campaña de El Sayed, Cole Wozniak, en un comunicado.

El aluvión de donaciones se produjo pocas horas después de que Stevens rompiera públicamente con la disciplina del Partido Demócrata al aparecer junto a Rogers en un acto religioso en Detroit. Tras verse relegada por un estrecho margen en las primarias de agosto frente a El Sayed --quien opta a convertirse en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos--, la congresista calificó su decisión como un paso "personal y privado", justificando su distanciamiento en las crecientes discrepancias sobre el apoyo militar a Israel y la campaña económica desarrollada por el entorno de su antiguo rival.

Pese a la maniobra de Stevens, que le valió su inmediata expulsión de la sección estatal del Partido Demócrata, la cúpula de la formación en Washington ha cerrado filas en torno a la candidatura de El Sayed. El aspirante ha reanudado sus actos electorales este lunes arropado por la senadora por Míchigan, Elissa Slotkin, y por la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren.

Asimismo, tras el volumen de fondos recabados y el respaldo del partido, la consultora Cook Political Report ha modificado el pronóstico para este escaño clave en el Senado, pasando de considerar la contienda como un "empate técnico" a situarla con una "ligera ventaja demócrata".