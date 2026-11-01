La secretaria de Estado de Vivienda de Portugal ofrece reunirse con las acampadas

Acampada por la vivienda en Portugal - Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Vivienda, Patrícia Gonçalves Costa, ha afirmado este domingo estar disponible para reunirse con las organizaciones de las acampadas por la vivienda que llevan semanas movilizadas en Lisboa y Oporto pese a tres polémicos desalojos por parte de la Policía.

"Claro que sí, que estoy, he estado y estaré disponible para reunirme con todos", ha afirmado Gonçalves en declaraciones a la agencia de noticias portuguesa Lusa después de recordar que ha mantenido "más de 350 reuniones" con distintas entidades, además de las que han tenido otros miembros de su equipo.

"Son municipios, asociaciones profesionales, propietarios, inquilinos, la Asociación Portuguesa para la Defensa del Consumidor (DECO), Cáritas Diocesana de Lisboa, Santa Casa de la Misericordia, asociaciones de vecinos del norte a sur del país, cooperativas,... Ya me he reunido con el Movimiento Vida Justa, con el Movimiento Puerta a Puerta. Estoy disponible y siempre estaré y estuve disponible para reunirme con todos aquellos que tengan ideas y que sientan la necesidad de compartir sus ideas", ha argumentado. "Las ideas son bienvenidas de todas partes", ha asegurado.

Gonçalves ha recordado que el Gobierno tiene un programa denominado Construir Portugal que se mantiene. "La política pública de vivienda, dado su alcance, tiene que hacerse con todos, y nosotros no hacemos normativa y no hacemos política pública encerrados en el despacho", ha subrayado.

Las prioridades, ha señalado, están "muy claras": "aumentar la oferta pública, generar capacidad en el sector de la construcción, industrialización para responder al desafío que tenemos entre manos, innovación en los métodos constructivos y resolución de toda esta urgencia". "Mientras estas casas no estén en el mercado tendremos todos los mecanismos de apoyo para los que son más vulnerables", ha prometido.

"Estos movimientos, todas las personas que se manifiestan en este momento, lo que quieren es más casas en el mercado y nosotros estamos trabajando para esto", ha remachado.