El secretario de Comercio de EEUU advierte a México de que debe hacer más para hacer frente a la migración ilegal

Publicado 04/06/2019 2:24:37 CET

WASHINGTON, 4 Jun. (Reuters/EP) -

El secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, ha advertido este lunes durante una reunión a su homóloga mexicana, Graciela Márquez, de que su país debe hacer más para ayudar a Estados Unidos para hacer frente a la migración ilegal.

Ross ha indicado en un comunicado que habló sobre el plan de Estados Unidos de imponer aranceles del 5 por ciento sobre importaciones mexicanas si México no reduce el flujo de migrantes.

Márquez ha subrayado este lunes que los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer a las exportaciones mexicanas harían que los 50 estados norteamericanos sufrieran impactos.

En una declaración conjunta con Márquez y otros altos cargos del Gobierno mexicano, el ministro de Agricultura, Víctor Villalobos, ha asegurado que los aranceles propuestos causarán un daño económico de 117 millones de dólares durante meses en ambos países.

Trump ha emplazado este lunes a México a cesar de "inmediato" el flujo de migrantes y drogas a través de su territorio como "gesto de buena voluntad".

El mandatario estadounidense, que acusa a México de "abusar" de Estados Unidos, ha fijado hasta el 10 de junio como plazo para que las autoridades mexicanas detengan el flujo de migrantes o impondrá aranceles progresivos sobre las importaciones para aniquilar la economía nacional.

Las medidas anunciadas por Trump buscan que su vecino del sur ponga freno a la llegada de migrantes indocumentados que huyen de la pobreza y la violencia desde países de Centroamérica, principalmente, a lo cual el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido que México ha hecho un gran esfuerzo por resolver el problema.

El mandatario mexicano ha apuntado que no aceptará confrontación alguna con Estados Unidos porque no desea entrar en ninguna guerra comercial, pero no descartó acudir a tribunales internacionales para dirimir el conflicto de ser necesario.