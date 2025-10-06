El secretario general del Partido Comunista de Vietnam viajará a Corea del Norte por primera vez en 20 años

Archivo - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam. - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov/Kremlin Poo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, tiene previsto viajar esta semana a Corea del Norte para celebrar el 80 aniversario de la fundación del Partido del Trabajo, una visita de alto nivel que no se producía en casi dos décadas.

La visita responde a una invitación enviada por el propio líder norcoreano, Kim Jong Un, al líder vietnamita de cara a las celebraciones que tendrán lugar este viernes, según informaciones del diario vietnamita 'Nhan Dan'.

En este sentido, el Ministerio de Exteriores vietnamita ha confirmado que Lam permanecerá en territorio norcoreano tres días a partir del jueves. Los dos países mantienen unos estrechos lazos diplomáticos desde que establecieron sus relaciones en los años 50.

Está previsto que Corea del Norte realice un gran desfile militar para conmemorar el aniversario. El Gobierno surcoreano, por su parte, estima que el desfile podría incluir la participación de miles de efectivos del Ejército.