Secuestradas unas 15 personas en un nuevo ataque de la milicia CODECO en el este de RDC

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 15 personas han sido secuestradas en una emboscada tendida por presuntos miembros de la milicia Cooperativa para el Desarrollo de Congo (CODECO) en la localidad de Pitso, situada en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), en medio de un nuevo repunte de los ataques por parte de este grupo, especialmente activo en el este del país africano.

Fuentes locales citadas por la emisora congoleña Radio Okapi han señalado que 16 personas fueron raptadas por los milicianos en una carretera del territorio de Djugu, ubicado en la provincia de Ituri, cuando regresaban del mercado en Bule, sin que el Gobierno congoleño se haya pronunciado por ahora sobre este incidente.

Sin embargo, fuentes de seguridad han afirmado que los pasajeros del vehículo sufrieron torturas y amenazas tras ser forzados a bajarse del mismo, tras lo que los asaltantes realizaron disparos al aire y saquearon los bienes que transportaban antes de llevarse a estas personas hacia paradero desconocido.

Por su parte, el jefe de las autoridades del sector de Djatsi ha apuntado que hay negociaciones en marcha para intentar liberar a los rehenes, antes de afirmar que al menos tres niños de entre cuatro y doce años han sido ya liberados.

La milicia CODECO está integrada predominantemente por miembros de la comunidad lendu, una de las protagonistas de un conflicto entre 1999 y 2007 con los hema por derechos de pastoreo y representación política, unos enfrentamientos que se saldaron con cerca de 50.000 muertos, sin que haya quedado totalmente cerrado desde entonces.